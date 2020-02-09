Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika

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Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2)
6 saat önce
EMEKLİ POLİS ÇIKTIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde bulunan erkek cesedinin emekli polis memuru Yaşar Şafak Samur'a (65) ait olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
EMEKLİ POLİS ÇIKTI
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde bulunan erkek cesedinin emekli polis memuru Yaşar Şafak Samur'a (65) ait olduğu belirlendi. Samur'un, aldığı alkolün de etkisiyle, 3,5 metrelik tekneden dengesini kaybedip, başını yan tarafta demirli olan başka bir teknenin baş kısmına çarpıp düştüğü, derede suda boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Samur'un cenazesinin yarın Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Söğüt Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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