Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2)

6 saat önce

EMEKLİ POLİS ÇIKTIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde bulunan erkek cesedinin emekli polis memuru Yaşar Şafak Samur'a (65) ait olduğu belirlendi.

Marmaris'te derede kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu (2), System.String[]

EMEKLİ POLİS ÇIKTI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde bulunan erkek cesedinin emekli polis memuru Yaşar Şafak Samur'a (65) ait olduğu belirlendi. Samur'un, aldığı alkolün de etkisiyle, 3,5 metrelik tekneden dengesini kaybedip, başını yan tarafta demirli olan başka bir teknenin baş kısmına çarpıp düştüğü, derede suda boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Samur'un cenazesinin yarın Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Söğüt Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.


Marmaris, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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