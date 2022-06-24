Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği - Son Dakika
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Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği

24.06.2022 11:59

Marmaris'te 3 gündür devam eden orman yangınını söndürme mücadelesi devam ederken Katar ve Azerbaycan'dan 3 helikopter ile 1 yangın söndürme uçağı desteği geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangına 20 helikopter ve 14 uçak ve 1500'ü aşkın personel ve yüzlerce araç ile müdahale edildiğini açıklamıştı.

3 HELİKOPTER 1 YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'ın gönderdiği 3 adet helikopter ile Azerbaycan'ın gönderdiği 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını bildirdi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak"

RÜZGAR ÜÇ GÜNÜN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKABİLİR

Meteorolojik verilere göre öğleden sonra rüzgarın etkisi üç günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Sözcü'de yer alan habere göre rüzgarın hızının 09.00-16.00 arasında saatte 30-40 km'ye çıkacağı öngörülüyor.

ORMANI YAKAN KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" dedi.

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SON DAKİKA: Marmaris'te devam eden orman yangınına Katar ile Azerbaycan'dan uçak ve helikopter desteği - Son Dakika
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