Marmaris'te Devrilen Ağaçlara Belediye Ekipleri Müdahale Etti
1 saat önce
Marmaris'te dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü.
Marmaris
'te dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü. Devrilen ve dalları kırılan ağaçlara Marmaris Belediyesi
'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekipler devrilen ağaçları vinç yardımıyla yerinden kaldırdı.
Marmaris'te etkili olan gelen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınayla birlikte ilçe genelinde bazı ağaçlar zarar gördü. Bir kısmının dalları kırılırken, bir kısmı ise devrildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gelen 12 ihbarı değerlendirerek, ağaçlara müdahale etti. Bazı ağaçlar boyutları gereği vinç yardımıyla kaldırılabildi. Geçen yıllara göre bu yıl daha az ağacın zarar gördüğü gözlendi. Nedeni ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün tehlike yaratabilecek ağaçlara önceden müdahale ederek, derin budama yapması olarak açıklandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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