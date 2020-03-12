Marmaris'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Marmaris'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, halkın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmalarına davam ediyor.

Marmaris'te dezenfekte çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, halkın daha sağlıklı ortamlarda yaşaması amacıyla ilçe genelinde umuma açık yerlerde dezenfekte çalışmalarına davam ediyor. Program dahilinde çocuk parkları ve camile dezenfekte edildi.


Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanırken ekipler, ilçe genelinde bulunan çocuk oyun grupları ve camileri dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağlamaya devam ediyor. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler tarafından gün boyu çalışmalara devam edildi. Görevliler, camilerdeki takunyalardan şadırvan musluklarına, mihraptan minbere kadar her yeri dezenfekte etti. Yetkililer belediye tarafından dezenfekte edilen alanlarda vatandaşların güvenle bulunabileceğini kaydetti. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:40 Kaynak: İHA
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