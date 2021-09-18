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MARMARİS'TE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR - Son Dakika

MARMARİS'TE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR

18.09.2021 15:23

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çıkan yangında 13,650 hektar orman alanın kül olmasının üzerinden 50 gün geçti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çıkan yangında 13,650 hektar orman alanın kül olmasının üzerinden 50 gün geçti. Yanan alanlarda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, maki türlerinin yeşerdiğini belirterek, yangından az etkilenen bölgelerde canlı türlerinin görülmeye başladığını söyledi.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13,15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü. Yanan ve kısmen yanan bazı ormanlık alanlarda bitkiler 50 günde boy vermeye başladı. Marmaris-İçmeler Karayolu 11'inci kilometresinde kül olan Pamucak Mevkii civarındaki yerleşim alanlarına yakın ormanlık yerleri ise yeşil bitki örtüsü sarmaya başladı. İlçenin 34 kilometre kırsalında yangından en çok zarar gören Osmaniye-Bayır Mahallesi arasında yanan alanlar da kısmen zarar gören kızılçam ağaçlarının dibinde ve çevresindeki filizlenmeler dikkati çekti.

"FİLİZLER BÜYÜMEYE BAŞLADI"

Yanan alanlarda inceleme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Yanan orman alanlarında yaptığım incelemelerde, maki türlerinin tekrar toprak altından sürgün verip yeşerdiğini görüyoruz. Alanın yanmamış ve az etkilenmiş yerlerinde yaban domuzu ve ötücü kuşlar gördük. Yaptığımız dinlemelerde ağaçkakan gibi çeşitli türlerin bu alanlara yerleşmeye başladığını gördük. Orman müdürlüğü, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bilgi alışverişleri faydalı oldu. Doğa kısa zamanda yeşermek için yolunu buluyor. Çoğu alan doğal haline bırakılacak. Yangında toprağa sığınan karıncaların yeni delikler (yuvalar) açarak kışa hazırlık yaptığı gözlemlendi. Kurumlarla birlikte koordineli izlemeler devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"MARMARİS KÜLLERİNDEN DOĞUYOR"

Gezgin ve doğasever Sait Kılıçsallayan da yanan orman alanlarında incelemelerde bulundu. Kılıçsallayan, sosyal medya hesabından yanmış veya kısmen zarar görmüş ağaçların altında büyüyen bitki örtüsünü çekerek paylaşımda bulundu. Marmaris'in küllerinden doğmaya ve büyümeye devam ettiğini söyleyen Kılıçsallayan, "Yanan yerlerde yeşili görünce çok mutlu oldum. Doğa yeşerecek ve zamanla büyüyerek her yeri kaplayacak. Bir yıl geçmeden bu siyah alanlar yeşil olacaktır. Doğa yeniden fışkırmaya başladı. Kısa sürede Marmaris'in eski yeşiliğine kavuşacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MARMARİS'TE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR
MARMARİS'TE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR
MARMARİS'TE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR
MARMARİS'TE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Marmaris, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARİS'TE DOĞA YENİDEN CANLANIYOR - Son Dakika


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