Marmaris'te doğa yürüyüşünde yaralanan kadın kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, üç arkadaşıyla çıktığı doğa yürüyüşünde dengesini kaybedip, nehir yatağına düşerek ayağı kırılan Derya İlhan (36), bölgeye sevk ekipler tarafından kurtarıldı. İlhan hastanede tedaviye alınırken, 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Kayseri'den üç arkadaşı ile birlikte Marmaris ilçesine hafta sonu tatiline gelen Derya İlhan, dün sabah saatlerinde sık çam ağaçları ve sarp kayalıkların bulunduğu Sarıana Mahallesi Sugözü mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı. Doğa yürüyüşü ve tırmanışlarını tamamlayan 4 arkadaş akşam saatlerinde geri dönüşe geçti. Geldikleri yoldan geri dönen Derya İlhan dengesini kaybederek kayalıklarla çevrili dere yatağına düştü. İlhan'ın arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler meydana gelen İlhan, engebeli arazi yapısında 2 kilometre taşındı. Ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Tedavisinin ardından akşam saat 22.00'de taburcu edilen İlhan ve 3 arkadaşına Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirlerine uymamaktan tutanak tutuldu.