Marmaris'te "Dünya çam balı başkenti Marmaris'e hoş geldiniz" tabelaları yerleştirildi - Son Dakika

Marmaris'te, coğrafi işareti alınan "Marmaris Çam Balı"na yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek için ilçenin girişine Türkçe ve İngilizce "Dünya çam balı başkenti Marmaris'e hoş geldiniz" yazılı tabelalar dikildi.

Marmaris Ticaret Odasının (MTO) girişimleri sonucu coğrafi işaret alınan Marmaris çam balıyla ilgili, Çetibeli mevkinden Marmaris'e geliş rotasına doğaya uyumlu ahşap malzemeden yapılan tabelalar konuldu.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'in Türkiye'nin en büyük çam balı üreticisi olduğunu söyledi.

Bu konuda uluslararası farkındalık oluşturmak ve Marmaris çam balını markalaştırmak adına uzun yıllar süren uğraş sonucu coğrafi işaretini aldıklarını anlatan Ayhan, "Doğaya zarar vermeyecek ahşap malzemeden, 2 farklı dilde hazırlanan 3 farklı tasarımda reklam tabelası geçtiğimiz gün İlçe Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahlara yerleştirildi. Çetibeli'nden Marmaris'e geliş rotasında yer alan reklam tabelaları, Marmaris'in eşsiz doğası içerisinde gelen ziyaretçileri karşılıyor." diye konuştu.