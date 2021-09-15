MARMARİS'TE DÜŞEN YILDIRIM YANGINA NEDEN OLDU - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonrası büyümeden kısa süre içerisinde söndürüldü.

Marmaris- Muğla Karayolu Beldibi Mahallesi Gökbel Mevkii'nde saat 18.00 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi. Yağmurun etkisiyle yangın büyümezken ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 metrekarelik alan yanarak zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine göre, Milas, Marmaris, Menteşe İlçesi'nde sağanak yağmur nedeniyle düşen yıldırımlar neticesinde 20 orman yangını çıktığı, yapılan müdahalelerle yangınların söndürüldüğü bildirildi.