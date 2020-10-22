Marmaris'te "Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Marmaris'te Kaymakamlık tarafından "Düzensiz Göçe Yönelik Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerle ilgili koordinasyon ve iş birliği toplantısı Marmaris Öğretmenevi'nde yapıldı.

Toplantıda, ilçede yakalanan düzensiz göçmen ve sığınmacıların geri gönderme merkezine gönderilene kadar geçen süreçte barınma, iaşelerinin karşılanabilmesi ile geri gönderme merkezine ulaşımlarının nasıl sağlanacağı konuları görüşülüp karara bağlandı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un başkanlık ettiği toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili, Muğla İl Göç İdaresi yetkilileri ve Marmaris Devlet Hastanesi Adli Rapor Birim Sorumlusu katıldı.