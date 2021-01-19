Marmaris'te eğitimcilere 3 bin 780 lira maaş promosyonu ödenecek - Son Dakika

Marmaris'te eğitimcilere 3 bin 780 lira maaş promosyonu ödenecek

19.01.2021 11:31
Marmaris'te eğitimcilere 3 bin 780 lira maaş promosyonu ödenecek, System.String[]

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1020 öğretmen ve personele maaşlarının yatırılacağı banka tarafından 3 bin 780 lira promosyon ödenecek.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 1020 öğretmen ve personele maaşlarının yatırılacağı banka tarafından 3 bin 780 lira promosyon ödenecek.

Eğitim-Bir-Sen Marmaris İlçe Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan maaş promosyon ihalesine yetkili sendika olarak Eğitim-Bir-Sen Marmaris İlçe Temsilcisi Bahattin Yaşin de katıldı.

Sabancı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen promosyon ihalesinde kapalı zarf usulü ile teklifler alındı en yüksek 5 teklifi veren bankalarla açık arttırma yapıldı. İhale sonucunda en yüksek teklifi Halkbankası verdi.

Halkbankası, 3 yıllık yapılan ihale sonucunda 1020 öğretmen ve personele kişi başı 3 bin 780 lira ödeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahattin Yaşin, promosyon bedelinin 15 Şubat'ta maaşla birlikte hesaba yatacağını ayrıca, banka kartı ve kredi kartının ücretsiz verileceğini havale ve EFT işleminin de ücretsiz yapılacağını belirtti.

Eğitim camiasının fedakarlıkla zorlu günlerde öğrenci ve velilerin yanında olduğunu vurgulayan Yaşin, şunları ifade etti:

" Türkiye'de eğitim çalışanları için şu ana kadar 3 yıllığına imzalanan en yüksek promosyon anlaşması Marmaris ilçesinde imzalandı. Promosyon ihalesi hakkında, bu süreçte tüm sendikalarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Eğitim-Bir-Sen'in yetkinin hakkını vererek her zaman masada ve sahada kazanmayı amaçladık. Üyemiz olsun ya da olmasın bu kazanımın tüm eğitim çalışanlarına ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını dilerim."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Marmaris, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmaris'te eğitimcilere 3 bin 780 lira maaş promosyonu ödenecek - Son Dakika Ekonomi


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