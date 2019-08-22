Marmaris'te eğlencenin kalbine 'huzur ve güven' denetimi

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan dünyaca ünlü Barlar Sokağı'ndaki eğlence mekanları, 250 polis ve eğitimli 2 narkotik köpeği eşliğinde denetlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde asayiş, terör narkotik ve Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Muğla Narkotik Müdürlüğü'nden oluşan 250 polis, narkotik köpeği Maço ve Oscar'dan yararlanarak, 'Huzur ve güven' denetimi yaptı. İlçe merkezinde bulunan 300 metre uzunluğunda, 90 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı'nın giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı, sokakta dolaşanların kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Disko, bar ve gece kulüplerine giren polisler ise Türkçe ve İngilizce anons yaptırarak kimliklerin çıkarılmasını istedi. Vatandaşların kimlik kontrolünü, alkollü içkilerin denetimini gerçekleştirdi. Narkotik köpekleri ise eğlence mekanlarında uyuşturucu madde araması yaptı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çarşamba günü saat 21.30'da başlayarak saat 23.30'da son bulan denetimde 2 bin 350 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı. 350 şişe sahte yabancı menşeli içki ele geçirildi. 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 15 gram kubar esrar maddesi, 30 tane exctasy uyuşturucu hap ve 90 işletmenin ruhsatları incelendi. Eksikleri bulunan 6 disko işletmesi hakkında idari işlem yapıldı. Barlar Sokağı çevresindeki park halinde bulunan 221 aracın plakaları kontrol edildi. Haciz ve yakalama kararı bulunan 7 araç özel çekiciyle otoparka götürüldü.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla ve Marmaris personelimizle koordineli eğlencenin kalbi olarak adlandırılan dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda detaylı bir denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimlere vatandaşlarımız memnuniyetle karşıladı. Turizm sezonunda yaptığımız periyodik denetimleri dün de olduğu gibi bugünde yaptık ve sürekli devam ettireceğiz. Amacımız, evimize gelen misafirlerimizin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamaktır" dedi.