Son Dakika Haberleri: Marmaris'te "Emniyet-Halk Buluşması" etkinliği
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Marmaris'te "Emniyet-Halk Buluşması" etkinliği

33 dakika önce

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, turizm sezonunun başlamasından beri her hafta bir mahallede gerçekleştirdiği, "Emniyet-Halk Buluşması" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Marmaris'te
Marmaris Emniyet Müdürlüğü, turizm sezonunun başlamasından beri her hafta bir mahallede gerçekleştirdiği, "Emniyet-Halk Buluşması" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan birim amirleriyle birlikte, İçmeler Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmada, mahalle sakinlerinin ve esnafın sorularını dinledi.
Emniyet birimleri vatandaşları dinlerken emniyet olarak ta vatandaşlardan beklentilerini dile getirdi.
Ercan, her hafta bir mahallede düzenledikleri "Emniyet-Halk Buluşması" etkinliği kapsamında vatandaşlarla buluşmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.
Tüm birimler yetkilileriyle vatandaşı sokağında ziyaret etmenin emniyet ve vatandaş ilişkilerinde olumlu sonuçlarını gördüklerini belirten Ercan, "Vatandaşlarımızla buluşmak için mahallesine geliyoruz. Her hafta bir mahallede olmaya gayret ediyoruz. Vatandaşların isteklerini omuzlarımızda taşıyoruz. Kapımızda tüm vatandaşlarımıza açık." dedi.
"Biz hizmet için buradayız." ifadesini kullanan Balkanlıoğlu, valilik kapılarının herkese açık olduğunu ve bu tür toplantıların da devam edeceğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Güncel
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