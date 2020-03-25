Marmaris'te esnaf yasaklara uydu - Son Dakika
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Marmaris'te esnaf yasaklara uydu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kaymakamlık koordinesinde kurulan ekipler, koronavirüs yasakları kapsamında 5 günde 2 bin 300 mekanı denetledi.

Marmaris'te esnaf yasaklara uydu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde kaymakamlık koordinesinde kurulan ekipler, koronavirüs yasakları kapsamında 5 günde 2 bin 300 mekanı denetledi. Yapılan denetimlerde, işletmecilerin kurallara uyduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine koronavirüs konulu gönderdiği ek genelgeyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonu, çalgılı ve müzikli lokanta gibi birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durduruldu. Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Marmaris Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlçe Ticaret Odası yetkililerinden oluşan ekipler, şehir merkezi ile kırsal 13 mahallede mekanların denetimine başladı. Bir hafta süreyle yapılan denetimlerde 2 bin 300 mekan denetlendi ve genelge hakkında esnaf bilgilendirildi. Yapılan denetimlerde işletmecilerin kuralları uyduğu tespit edildi.Koordinasyon yetkilileri, "İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelgeye göre tüm işletmeler kontrol ediliyor. Genelge devam ettiği süreye kadar aralıksız olarak polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürecektir. Kurallara uyan tüm işletmecilerimize minnettarız" dedi.


İçişleri Bakanlığı, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:16 Kaynak: DHA

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