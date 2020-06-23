Marmaris'te etkili sağanak - Son Dakika

Marmaris'te etkili sağanak

Marmaris'teki sağanak Deniz kenarında biriken yapraklar Plajlarda işçilerin temizlik çalışması Muğla'da sağanak etkili oldu Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti MUĞLA - Muğla'nın Marmaris...

Marmaris'teki sağanak

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Deniz kenarında biriken yapraklar

Plajlarda işçilerin temizlik çalışması

Muğla'da sağanak etkili oldu

Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Marmaris'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 12,2 kilogram yağışın düştüğü ilçede, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalarla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Derelerden gelen çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde, denizin rengi kahverengiye döndü.

Yağmur sularıyla gelerek plajı kaplayan çöpler, belediye ekiplerince temizlendi. Ekipler botla açılarak deniz yüzeyinde biriken çöpleri de topladı.

Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti.

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te etkili sağanak - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 16:58 Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:44:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te etkili sağanak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]