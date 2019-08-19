Marmaris'te ev yangını
1 saat önce
Marmaris ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Marmaris Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:18 Kaynak: AA
ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı. Kemeraltı
Mahallesi 108 Sokak'ta bulunan Alper Eser'e ait restoran çalışanlarının lojman olarak kullandığı tek katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangın, evin çatısında hasara neden oldu.
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