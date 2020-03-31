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Marmaris'te "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:27 Kaynak: AA
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