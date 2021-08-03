Marmaris'te evi yanmaktan son anda kurtulan Mesut Akgül, o anları anlattı Açıklaması - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde devam eden orman yangınında, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucunda evi yanmaktan kurtulan Mesut Akgül, sevinç gözyaşları döktüklerini, doğanın yok oluşuna ise üzüldüklerini ifade etti.

Mesut Akgül, evinin önünde AA muhabirine, yangının çıktığı günden bu yana babasıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini söyledi.

Alevlerin dün akşam evlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşmasıyla, ilk önce anne ve babasını evden çıkardığını ve yakınlarının yanına götürdüğünü anlatan Akgül, şöyle konuştu:

"Burada herhalde cehennemden bir önceki evreyi yaşadık. Alevler 5 metre yanımıza kadar geldi. İtfaiye dahil olmak üzere herkes tahliye kararı verdi ama sonuna kadar mücadele ettik. Biz uzaklaştıktan sonra helikopter üst üste 2 kere sorti yaptı. 50 metre ileride bekleyen İstanbul İtfaiyesi bölgeye müdahale etti. Yaklaşık 70 evi yanmaktan kurtardılar."

Akgül, evlerin yanmaması için herkesin seferber olduğunu dile getirdi.

Orman yangınına helikopterlerle havadan çok müdahale edildiğini aktaran Akgül, "Helikopterlerin ne çok işe yaradığını alçak yerlerde gördük. Dün evimizi kurtardıktan sonra yere yatarak hıçkıra hıçkıra ağladık. Doğanın yok oluşuna üzüldük." şeklinde konuştu.

Akgül, yangına müdahale etmek için Azerbaycan'dan gelen itfaiyecilerin alevlerle mücadelesinin kendisini çok etkilediğini anlattı.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin gözlerinin çok kara olduğunu kaydeden Akgül, "Hortumu kapan 3-5 metre alevin içine giriyor ve canla başla mücadele ediyor. Azerbaycanlı itfaiyecilerin ayrıca bayrak sevgilerine de hayran kaldım. Evlerin bahçelerdeki tüm Türk bayraklarını toplayarak gittiler. Bir bayrağın yanmasına bile müsaade etmediler." diye konuştu.