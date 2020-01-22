Marmaris'te 'Evren' gitti, 'Ecevit' geldi - Son Dakika

Marmaris Belediye Meclisi'nin Aralık ayında aldığı kararla İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın adının 'Bülent Ecevit' olarak değiştirilmesinin ardından caddenin tabelası yenilendi.



Marmaris Belediye Meclisi'nin Aralık ayı oturumunda İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın isminin değiştirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün teklifi görüşülmüştü. Oy çokluğu ile alınan karar neticesinde bulvarın isminin 'Bülent Ecevit' olarak değiştirilmesine karar verilmişti.



Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 'Kenan Evren' yazılı tabelayı çıkartarak, hazırlanan yeni tabelayla değiştirdi. 'Bülent Ecevit Bulvarı' yazılı tabela caddenin iki tarafına da takıldı.



Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Caddeye herkes tarafından sevilen, devlet adamlığı kabul edilen, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı duruşu ile Kıbrıs Fatihi ismini alan eski Başbakanımız Bülent Ecevit'in ismini verdik. Ki kendisi 80 darbesinden de mağdur olan isimlerden biridir. Adını Marmaris'te de yaşatacağız. Bu vesileyle değerli devlet adamı Bülent Ecevit ve geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden yol arkadaşı Rahşan Ecevit'i bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi. - MUĞLA