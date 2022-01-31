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Marmaris'te evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi - Son Dakika

Marmaris'te evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi

31.01.2022 15:54
Marmaris'te evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evsiz vatandaşlar havaların soğuması nedeniyle otellere yerleştirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evsiz vatandaşlar havaların soğuması nedeniyle otellere yerleştirildi.

Marmaris Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından "Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın, aç yatmasın, evsiz sokakta kalan birini görür veya haberdar olursanız lütfen 05449641119 nolu telefondan bize bildiriniz." paylaşımında bulundu.

Bunun üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evsiz vatandaşları bulundukları park ve sokaklardan aldı.

Sokakta yaşayan vatandaşlar, bazı otel sahiplerinin duyarlılığı ile ilçedeki otellere yerleştirildi.

Marmaris'te evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi
Marmaris'te evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi

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Marmaris, Hisarcık, Medya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi - Son Dakika


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