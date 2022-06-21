Marmaris'te Fazıl Say Konseri - Son Dakika
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Marmaris'te Fazıl Say Konseri

21.06.2022 12:53

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi. Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşen konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Say, "Bu ilk festivali kutluyorum. Kendilerinin seçtiği konu Anka Kuşu, küllerinden doğan Anka kuşu teması çok anlamlı, pandemiyle birlikte geçirdiğimiz sürece bakınca hepimiz için anlamlı" dedi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi. Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Say, "Bu ilk festivali kutluyorum. Kendilerinin seçtiği konu Anka Kuşu, küllerinden doğan Anka kuşu teması çok anlamlı, pandemiyle birlikte geçirdiğimiz sürece bakınca hepimiz için anlamlı" dedi.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Konseri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Amfitiyatro'yu dolduran binlerce sanatsever izledi.

"SEÇTİĞİM ESERLER DE DOĞAYI VE İNSANI SAHİPLENEN BESTECİLERİN BAŞYAPIT ESERLERİ OLACAK"

Fazıl Say, festivali desteklediğini belirterek, "Bu ilk festivali kutluyorum. Kendilerinin seçtiği konu Anka Kuşu, küllerinden doğan Anka kuşu teması çok anlamlı, pandemiyle birlikte geçirdiğimiz sürece bakınca hepimiz için anlamlı. yok olan ormanları düşününce Marmaris için çok daha anlamlı. Marmaris'teki geçen yıl o korkunç yangında ormanların yok oluşunu düşününce Marmaris'in de küllerinden yeniden doğması da bunun için bir unsurdur. Doğayı korumak için varız. Hep de koruyacağız. Tekrar yemyeşil bir Marmaris oluşturacağız. Seçtiğim eserler de doğayı ve insanı sahiplenen bestecilerin başyapıt eserleri olacak" diye konuştu.

Dünyadan bestelerin yanı sıra kendi bestelerine de yer veren Say, Yeni Hayat Sonatı'nı ilk kez Marmaris'te çaldı. 1,5 saat süren konserin sonunda Say, ayakta alkışlandı.

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Kaynak: ANKA

Fazıl Say, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Fazıl Say Konseri - Son Dakika

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