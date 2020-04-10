Marmaris'te fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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Marmaris'te fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
6 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar market ve fırınlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta korona virüs önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasının ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de vatandaşlar kararı duyar duymaz sokağa çıktı. Vatandaşlar ekmek ve gıda ihtiyaçlarını gidermek için Marmaris'teki fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:44 Kaynak: İHA
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