Son Dakika Haberleri: Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
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Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


Marmaris ilçesinde, hızı saatte 80 kilometreyi bulan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteorolojinin dün yaptığı uyarının ardından bu sabah saatlerinde etkisini hissettirmeye başlayan fırtına nedeniyle başta denizciler olmak üzere esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde rüzgarın hızını artacağının belirtilmesi üzerine tekne sahipleri ve diğer vatandaşlar önlemlerini aldı.


Öte yandan, hızı 8 bafor yani saatte 80 kilometreyi bulan rüzgarın hızını fırsat bilen sörfçüler ise, "Ancak 10 yılda bir gelir bu rüzgar" diyerek kendilerini dalgalara attı. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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