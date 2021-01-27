- Marmaris'te fırtına sonrası çalışmalar sürüyor - Son Dakika

- Marmaris'te fırtına sonrası çalışmalar sürüyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Marmaris Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuzdaydı. Temizlik işleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler ekipleri gece boyunca olumsuzluklara müdahale ederken, Belediye Başkanı Mehmet Oktay çalışmaları yerinde inceledi.

Marmaris'te dün sabaha karşı etkili olan sağanak yağış ve fırtına maddi hasar meydana getirdi. Fırtına nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ağaçlar zarar gördü, bir otobüs durağı ve reklam tabelaları devrildi, Karayolları'na ait yol tabelası düştü. Can kaybı ve yaralanma vakasının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Marmaris ilçe merkezi ve köylerde 170 ağaç devrilirken, bir kısmının da dalları kırıldı. Belediye ekipleri gece boyunca gelen ihbarları değerlendirerek, ağaçlara müdahale etti. Bazı ağaçlar boyutları gereği vinç yardımıyla kaldırılabildi.

Ayrıca devrilen elektrik direkleri, kopan teller, düşen tabelalar gibi olumsuzluklara da ilgili kurumların ekipleriyle birlikte anında müdahale edildi. Fırtınayla kırılan ağaç dalları, yağmur suyu kanallarını tıkayan çöpler ve dere yataklarında biriken atıkları temizleyen ekipler herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına meydan vermedi.

Gece boyunca ekiplerle irtibat halinde olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu. Bazı oturma grupları ve oyuncakların devrildiği Burunucu Macera Parkı, Yat Limanı, Beldibi Mahallesi, okul bahçeleri ve Armutalan'da incelemelerde bulunan Oktay, "Fırtına nedeniyle ilçemizin bazı yerlerinde ağaçlar devrildi, tabelalar ve reklam tabelaları düştü, elektrik telleri koptu. Gece boyunca ekiplerimiz olumsuzluklara müdahale ederken herhangi bir can kaybı yaşanmaması içimizi rahatlattı. Ekiplerimizin hasar tespit ve tamir çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.