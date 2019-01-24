Marmaris'te Fırtına Sonrası Sahilde Temizlik

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TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz