Marmaris'te Fırtına Sonrası Sahilde Temizlik
55 dakika önce
Marmaris ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonrasında ekipler halk plajında temizlik çalışması yaptı.
Marmaris
ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonrasında ekipler halk plajında temizlik çalışması yaptı. Marmaris Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yağış ve fırtınanın ortaya çıkardığı olumsuzluğu ortadan kaldırmak için halk plajında temizlik çalışması başlattı. Görevliler tırmıklarla dalgaların kumsala taşıdığı atıkları tekrar denize ulaşmaması için temizledi.
İlçede, dün akşam saatlerinden itibaren hızı zaman zaman 100 kilometreye yaklaşan şiddetli fırtına sonrası elektrik direkleri ve ağaçlar devrilmiş, sahil şeridine atıklar toplanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:38 Kaynak: AA
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