Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu - Son Dakika
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Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu

03.04.2022 19:59
Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası futbol final maçında taraftarlar sahaya inerek futbolcular ile tartıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Kupası futbol final maçında taraftarlar sahaya inerek futbolcular ile tartıştı. Marmaris polisi gaz spreyleri ile müdahale ederek öfkeli seyircileri sahadan çıkardı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy öfkeli kalabalığı sakinleştirerek olayın tatlıya bağlanmasını sağlarken, futbolcu ve taraftarın sakinleşmesinin ardından kupa töreni yapıldı.

Marmaris Şehir Stadında düzenlenen Marmaris Kaymakamlığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda oynanan iki maç sonucunda şampiyon Bozburun Gençlik Spor oldu. Şampiyonanın ikincisi Bayır Gençlik Spor olurken, Turunç Gençlik Spor ise üçüncülüğü elde etti. Bayırspor ve Bozburun arasında oynanan final müsabakası sırasında iddiaya göre Bozburun taraftarı bir kişinin yapmış olduğu el hareketi sonucu iki takımın taraftarları sahaya indi. Hem futbolcuları hem de birbirlerine saldıran taraftarları polis ekipleri, göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederek ayırdı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy öfkeli kalabalığı sakinleştirerek olayın tatlıya bağlanmasını sağlarken, futbolcu ve taraftarın sakinleşmesinin ardından kupa töreni yapıldı.

Turnuvaya katılan ilk üç takıma madalya ve kupaları final maçının ardından ter döktükleri sahada verildi. Şampiyonlar kupalarını ve madalyalarını Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'in elinden aldı.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu
Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu
Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu
Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu
Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu
Marmaris'te futbol turnuvasının finaline kavga damga vurdu

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Kaynak: İHA

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