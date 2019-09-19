Son Dakika Haberleri: Marmaris'te 'Gaziler günü' törenle kutlandı
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Marmaris'te 'Gaziler günü' törenle kutlandı

2 saat önce

19 Eylül Gaziler Günü ülke genelinde olduğu gibi Marmaris'te de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Marmaris'te 'Gaziler günü' törenle kutlandı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü ülke genelinde olduğu gibi Marmaris'te de düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere protokol üyelerinin yanı sıra gaziler de yoğun ilgi gösterdi.


19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. İlçe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği'nin çelenklerinin sunumu yapıldı.


Törende Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve ebediyete intikal etmiş şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylendi.


Günün Anlam ve Önemini belirten Konuşmaları Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'nın bir temsilcisi ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi tarafından yapıldı.


Törene Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Belediye Başkan Vekili Burak Demirtaş, Garnizon Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, protokol üyeleri,gaziler, öğrenci ve öğretmenler katıldı. - MUĞLA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:40 Kaynak: İHA
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