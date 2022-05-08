Marmaris'te gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Marmaris'te gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi

08.05.2022 19:30
Marmaris'te gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince bir işletmenin barında gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince bir işletmenin barında gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde bir işletmenin barında, gazoz şişelerinde 4 litre sahte alkol, 3 litre sahte içki, 2 şişe de gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

İşletmede görevli K.A, F.P. ve B.A. gözaltına alındı, haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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Marmaris, Polis, Muğla, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmaris'te gazoz şişelerinde sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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