Son Dakika Haberleri: Marmaris'te gıda zehirlenmesinden tedavi gören 50 kişi taburcu oldu
Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te gıda zehirlenmesinden tedavi gören 50 kişi taburcu oldu - Son Dakika

Marmaris'te gıda zehirlenmesinden tedavi gören 50 kişi taburcu oldu

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gıda zehirlenmesinden tedavi görenler taburcu oldu.

Marmaris'te gıda zehirlenmesinden tedavi gören 50 kişi taburcu oldu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gıda zehirlenmesinden tedavi görenler taburcu oldu.


Marmaris'te Armutalan mahallesinde aynı zamanda catering hizmeti veren bir şirketten yemek yiyen aralarında öğrenci ve inşaat işçilerinin de olduğu vatandaşlar taburcu oldu.


Dün akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar ilçede ki 2 özel hastane ve devlet hastanesine bulantı, titreme ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile 50 kişi başvurdu. Başvuranların çoğunluğu tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.


Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatı ile ilgili işyeri hakkında soruşturma başlatıldı.


İlgili işletmenin daha önce de bu tür bir vakaya karıştığı ve gerekli düzenleme ve kontroller yapıldıktan sonra faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.


Konu ile ilgili zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlardan birkaçı karakola suç duyusurunda bulunun işletmeden şikayetçi oldular. - MUĞLA

Armutalan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
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