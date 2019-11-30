Son Dakika Haberleri: Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi
Son Dakika Güncel Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi - Son Dakika

Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bir yemek firmasının dün çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 40'ı üniversite öğrencisi, 50 kişiden 49'u, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bir yemek firmasının dün çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 40'ı üniversite öğrencisi, 50 kişiden 49'u, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Armutalan Mahallesi'ndeki bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan; içinde tavuk, köfte ve sütlaçtan oluşan 200 kişilik tabldot yemeğin büyük bir bölümü, dün, İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dağıtıldı. Yemeklerin bir kısmı ise, bir inşaat firmasında çalışan 10 işçiye gönderildi. Akşam yemeğini yiyen 40 üniversite öğrencisi ve 10 inşaat işçisi, bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı. Sabaha kadar süren tedavi sonrası 49 kişi, taburcu edildi. Tedavisi süren 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ishalinin sürdüğü öğrenildi.Bu arada, Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.


Armutalan, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü Türkiye bu kızı konuşuyor! Türk bilim insanından gururlandıran başarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 17:57:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]