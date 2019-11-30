Son Dakika Haberleri: Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2)
Son Dakika Güncel Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2) - Son Dakika

Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2)

6 saat önce

O İŞLETMEYE DAHA ÖNCE CEZA YAZILDIĞI ORTAYA ÇIKTI İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Marmaris'te 40'ı üniversite öğrencisi, 50 kişinin yemek yediği ve ardından rahatsızlandığı iş yerine, 70 gün önce özel hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 4 bin 544 TL idari yaptırım kararı...

Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi (2), System.String[]

O İŞLETMEYE DAHA ÖNCE CEZA YAZILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Marmaris'te 40'ı üniversite öğrencisi, 50 kişinin yemek yediği ve ardından rahatsızlandığı iş yerine, 70 gün önce özel hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 4 bin 544 TL idari yaptırım kararı uygulandığını söyledi.

Müdür Saylak, Marmaris'te faaliyet gösteren işletmede çıtır tavuk, pirinç pilavı, tarhana çorbası, yoğurt, ayran tüketiminden sonra vatandaşlarda zehirlenme belirtilerinin görüldüğünü hatırlatarak, Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nden alınan ihbar üzerine denetim ekiplerinin vakit kaybetmeden ilgili işletmeye girdiğini söyledi.

Saylak, bugün saat 10.00'da ilgili işletmede denetimler yapıldığını belirterek, "İşletme tarafından üretilen yemeklerden alınan numuneler mühürlenerek Muğla Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi. İşletmeye 19 Eylül'de yapılan denetim neticesinde 5996 Sayılı Kanun'un 41/A maddesi gereği genel ve özel hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle 4 bin 544 TL idari yaptırım kararı uygulandı. Eksiklerini tamamlayan işletme 20 Eylül'de faaliyetlerine devam etti. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması hususunda bundan sonra da ilimizde gerekli tüm tedbirler alınarak, denetimler aralıksız devam edecektir. Alınan numunelerin tahlil sonucu Salı günü çıkacak" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Barış Saylak, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:57 Kaynak: DHA
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