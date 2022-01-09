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Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü - Son Dakika

Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü

09.01.2022 11:43

Marmaris'te etkili olan yarım saatlik dolu yağışında tüm ilçe neredeyse beyaza büründü. Yerdeki dolu kalınlığı 15 santime kadar ulaşırken sürücüler yolda kaldı, yerdeki kaldırım taşları söküldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı nedeniyle kısa sürede tüm ilçe beyaza büründü. Birçok vatandaş beyaza bürünen ilçeye kar yağdığını zannederken, kar oynama niyetiyle sokağa inenler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı

KARA HASRET İLÇEDE DOLUYLA OYNADILAR

İlçede kara hasret yaşayan vatandaşlar, kar yerine dolu ile oynayıp beyaz örtünün keyfini çıkarırken başta sürücüler olmak üzere bazı vatandaşlar ise dolu esareti yaşadı.

Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı

KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Bir anda bulvar, cadde ve sokakları kaplayan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı bölgelerde taşlar yerinden söküldü. Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler dolu yağışının ardından ilçe genelindeki doluya tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Nadir görülen bu yoğunluktaki dolunun ilçede oluşturduğu manzaralar objektiflere yansıdı.

Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Şiddeti kaldırım taşlarını söktü, sokağa inenler gözlerine inanamadı
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Hisarcık, Marmaris, Muğla, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü - Son Dakika
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