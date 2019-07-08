Marmaris'te gündüz plajları, gece Barlar Sokağı'nı dolduruyorlar



MARMARİS'te gündüz plaj ve havuz başlarını dolduran yerli ve yabancı turistler, geceleri 300 metre uzunluğundaki, kapasitesi 200 ile 3 bin 500 arasında değişen 95 disko, bar ve gece kulübünün sıralandığı Barlar Sokağı'na akın ediyor.

Marmaris'te eğlencenin adresi bu yıl da değişmedi. Barlar Sokağı'ndaki disko, bar ile gece kulüpleri düzenledikleri gösterilerle ilgi odağı oluyor. 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntülerin yaşandığı sokaktaki mekanlar çılgın eğlencelerle konuklarını coşturuyor. Barlar Sokağı'nda eğlence işletmelerin saat 23.00'ten itibaren kapılarını açmasıyla başlıyor. Kısa sürede doluluk sınırlarını aşan disko ve gece kulüpleri, kapılarını kapatarak turistlere keyifli gösteriler sunuyor. Eğlence mekanlarına giremeyenler ise sokakta bulunan müzisyenler eşliğinde eğleniyor. Mekanlar, Türkçe ve yabancı müziklerle saat 01.00'de şovlarına başlıyor. DJ'lerin çaldıkları hareketli müzikler eşliğinde dans eden turistler, gönüllerince eğleniyor. Gece kulübü ve diskolardaki dansçı kadınların şovları da büyük ilgi görüyor. Dansçı kadınların gösterileriyle coşanlar, gece boyunca pistten inmiyor. Her işletmenin farklı konseptte eğlence sunduğu sokakta, müzik yayını saat 03.30'da sona eriyor.

- Muğla