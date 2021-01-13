Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti - Son Dakika
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Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti

13.01.2021 17:28
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurun ardından hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesini fırsat bilenler, sahile akın etti.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurun ardından hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesini fırsat bilenler, sahile akın etti.

Marmaris'de bir haftadır etkili olan yağmur ve fırtına, yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 11 derece olarak ölçüldüğü ilçede, aileler çocuklarıyla birlikte sahili doldurdu. Sosyal mesafe ile maske kuralına uygun olarak sahilde vakit geçirenlerden bazıları ise balık tuttu. Yerli ve yabancı tursitler ise denize girip, güneşlendi.

Sahilde yürüyüş yapan Bülent Gülenç (38),"Ocak'ta bahar havası var. Güneşi gördüğüm de yürüyorum" dedi.Ahmet Benkan (13) da sahile balık tutmak için geldiğini belirterek, "Şu ana kadar balık tutamadım. Ama hava güzel beklemeye değer" diye konuştu.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise, "Hava sıcaklığı gündüz 18-21 derece arası parçalı bulutlu. Gün batımı sonrası ise sıcaklık düşecek ve havalar serinleyecek. Bu hafta aralıklı yağmur yağışı bekleniyor" açıklamasını yaptılar.


Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti
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Kaynak: DHA

Marmaris, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te güneşi gören sahile akın etti - Son Dakika


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