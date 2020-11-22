Marmaris'te güneşi gören, sahile koştu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sahiller, kasım ayının son haftasında güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Kimi denize girerken, kimi piknik yaptı.

Kasımda yazdan kalma günlerin yaşandığı Marmaris'te termometreler, 26 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı 13 olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolu yürüyüş ve koşu yapanlarla doldu. Kasım ayının son haftasında güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenler, plajlara koydukları portatif sandalyelerde oturarak, manzarayı izledi. Kimi, denize girip, yüzmeyi tercih ederken, kimi de güneşlendi. Çocuklar ise kumda oyun oynadı, ayaklarını denize soktu.

İçmeler Mahallesi'nde yerleşik yaşayan yabancılar, Altın Plajı'nda sosyal mesafe kuralına uyarak, yoga ve jimnastik yaptı. Güneş ve deniz keyfi yapan 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş altı çocuklar da kısıtlama saatlerine uyarak, evlerine çekildi.Sahilde tavla oynayan banka emeklisi Hamit Yüce (64), "Marmaris çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi kasım ayında mayolarla oturarak, güneş keyfi yapıyoruz" dedi.Muhammet Nadir (64) ise "Emekli, gurbetçiyim. 3 yıl önce İçmeler Mahallesi'ne yerleştim. Allah bize bu cennet yerde yaşam imkanı verdi. Bin şükürler olsun; çok güzel bir hava var, her anını değerlendiriyoruz" diye konuştu.