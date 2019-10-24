Son Dakika Haberleri: Marmaris'te gürültüye 1,3 milyon lira ceza
Son Dakika Güncel Marmaris'te gürültüye 1,3 milyon lira ceza

Marmaris'te gürültüye 1,3 milyon lira ceza

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunda eğlence merkezlerine yönelik gerçekleştirilen yüksek ses ve gürültü denetimlerinde, 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Marmaris'te gürültüye 1,3 milyon lira ceza, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunda eğlence merkezlerine yönelik gerçekleştirilen yüksek ses ve gürültü denetimlerinde, 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, turizm sezonunda ilçenin önemli sorunlarından biri olan animasyon, şov ve gürültü denetimlerinin aralıksız gerçekleştirildiği belirtildi.

İşletmelerin yoğun olduğu Barlar Sokağı, Uzunyalı ve Adnan Menderes caddelerindeki denetimlerde, bazı işletmelerin çevreye verdikleri rahatsızlığın kamerayla kaydedildiği bildirilen açıklamada, "Gürültü yasağına uymayan işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, 44 işletmeye 1 milyon 335 bin lira idari para cezası uyguladı. Cezalara rağmen gürültüye devam eden bir işletmeye de 5 gün kapatma cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

Belediye meclisinin 5 Nisan 2016 tarihinde aldığı "İş yerlerinde ateşli, meşaleli, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ya da yılan, tavşan, kuş gibi hayvanlarla gösteri yapılması, aynı zamanda işletme personeli tarafından her türlü şov ve animasyon yapılmasının yasaklanması" kararının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye olarak yaz sezonu boyunca denetimler yaptık, sorun yaratanlara gereken uyarıları yaptık, cezalar kestik. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Para cezasıysa para cezası, eğer kapatmamız gerekiyorsa kapatma. Hiç kimsenin Marmaris'in imajını bozmasına, halkımızı rahatsız etmesine izin vermeyeceğiz."

Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:20 Kaynak: AA
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