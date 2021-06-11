Marmaris'te haftalık ev kirası ile Anadolu'da arsa alınır hale geldi

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'te kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ev sahipleri evlerini günlük, haftalık ya da sezonluk kiraya verdiği için Marmaris'te yaşayan ya da çalışmak için gelenlere ev yok.

Pandemi döneminde insanların kalabalık şehirlerden Marmaris'e akın etmesi ile ev kiralarında da ciddi değişiklik oldu. Bölgedeki emlakçılardan Çetin Aksu, "Burası Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri, özellikle pandemi döneminde insanlar daha özel alanlarda tatil yapmak istediği için haftalık ya da sezonluk ev kiralıyorlar. Bu da ev sahipleri için daha kazançlı bir yol olduğu için kiralık ev bulunması zorlaşıyor" diyerek, bazı ev sahipleri geçimini sadece haftalık ya da sezonluk ev kirası ile sağladığını belirtti.

Uzun dönem kiralamalarda kirasını ödeyemeyen kiracıların oluşturduğu sıkıntılarla uğraşmak istemeyen ev sahiplerinin bu yöntemi daha karlı bulduğunu belirten emlakçı Çetin Aksu, evleri günlük ya da haftalık kiraya vermenin daha karlı olduğunu ilçedeki imar düzeninden dolayı kiralık ev taleplerinin karşılanmasında sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Günlük kiralar 500 TL ile 10 bin lira arasında değişiyor

Marmaris'te aylık ya da senelik ev kiralama dönemi neredeyse bitmek üzere. Ev sahiplerinin evlerini 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkan rakamlarda günlük olarak kiraya verdiği belirtildi. Bu şartlarda Marmaris'te lüks bir villada 10 gün tatil yapmanın yiyecek ve ulaşım hariç bedeli ile Anadolu'nun bir köyünde ya da kasabasında rahatlıkla ev ya da arsa alınabileceği belirten Emlakçı Çetin Aksu, "Ülkemizde bu fiyatları verebilecek insanlar tabii ki mevcut. Ancak bazı kişiler tanıdık ya da akrabaları ile birleşerek ortak tatil yapıyorlar ve bu rakamlar onlar için çok olmuyor" dedi.

Yerleşik yabancılar da evlerini kiralamaya başladı

Çetin Aksu ev kiralama taleplerinin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerin haricinde yurtdışından da yoğunluklu olduğunu belirterek, "Yerleşik yabancılar da belgelerini hazırlayıp yurt dışından gelen arkadaşlarına haftalık ya da aylık kiralama yöntemine başladı. Günlük ya da haftalık kiralanan evlerin sahipleri Emniyet Müdürlüğü'nün belirlediği bir sisteme kayıt yaptırmak zorunda. Gelen kiracılar ile ön sözleşmenin haricinde tüm kimlik bildirimlerini emniyet birimlerine bildiriyor böylelikle hem kendisi güvene alıyor hem de evini" diyerek pandemiden sonra Marmaris'te kiralama sisteminde önemli değişiklik olduğunu belirtti.

Dolandırıcılara dikkat

Her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de dolandırıcıların olduğuna dikkat çeken Aksu, "Geçtiğimiz gün bir tanıdığım benden haftalık kiralık ev istedi, portföyümde henüz olmadığını belirtince kendi imkanları ile sosyal medya üzerinden bir villa ilanı bulduğunu haftalık kirasının 1400 TL ve İçmeler'de olduğunu söyleyince göndermesini rica ettim. Sosyal medya ilanında evin fotoğraflarına bakınca bırakın İçmeleri, Marmaris'te böyle bir manzaralı ev olmadığını ve dolandırıcı olduğunu hemen anladım. İlandaki şahsı aradım ve şahıs beni yabancı biri sanarak anlattı, depozit istedi arayacağım dedim ve kapattım. Sonra hemen polisleri arayıp bu şahsın dolandırıcı olduğunu bildirdim. Marmaris'i bilmeyen insanlar çok. Bu adresteki villayı gerçekten var sanıp kaparo yollayabilirler. Bu nedenle insanların resmi olmayan hiçbir yerden kiralama ya da satın alma işi yapmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Marmaris'te yaşayan vatandaşlar yüksek kiralardan şikayetçi olurken geçim derdi ile uğraşırken bir de barınma sorunu yaşayacaklarını söylediler. - MUĞLA