Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza - Son Dakika

Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza

17 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye toplam bin 128 TL ceza kesildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün araçların yoğun olduğu Hisarönü ve Bozburun Mahalleri arasındaki 65 kilometrelik yolda, denetim yaptı. 2 trafik, 3 asayiş ve 2 motorlu trafik timinin görev aldığı denetime bir helikopter de havadan destek verdi. 15 saat süren denetimde, 123 araç kontrol edildi. Trafik kuralı ihlali yaptığı havadan tespit edilen 5 sürücüye toplam bin 128 TL para cezası kesildi.


Jandarma, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 yılda 42 santimetre uzayan sakalını 10 bin TL'ye satılığa çıkardı
Merkez Bankası'ndan altın cinsi zorunlu karşılıklara düzenleme Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 13:03:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]