Marmaris'te hayırsever tarafından yaptırılan mesleki eğitim merkezi açıldı - Son Dakika

Marmaris'te hayırsever tarafından yaptırılan mesleki eğitim merkezi açıldı

12.03.2021 19:17
Marmaris'te hayırsever tarafından yaptırılan mesleki eğitim merkezi açıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayırsever iş insanı Niyazi Musaoğlu'nun merhume eşi Nevin Musaoğlu adına yaptırdığı Mesleki Eğitim Merkezinin 5 derslik ve 1 atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayırsever iş insanı Niyazi Musaoğlu'nun merhume eşi Nevin Musaoğlu adına yaptırdığı Mesleki Eğitim Merkezinin 5 derslik ve 1 atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, törende yaptığı konuşmada, merkezde 210 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Mesleki eğitim merkezleri sınıflarının çok sayıda olması gerektiğini aktaran Aksoy, "Binamız yeterli gelmiyordu. Bu sorunu Niyazi Musaoğlu'nun katkısıyla çözdük. Hayırsever iş insanımız eşi merhume Nevin Musaoğlu hanımın hatırasını yaşatmak için hayırda bulundu. 5 derslik ve 1 atölye yaparak bir okul üzerine bir okul daha yaptılar. Böylelikle eğitim merkezinin kapasitesini yüzde 60 arttırmış oldular. Bu vesileyle kendilerine milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü gibi anlamlı bir günde mesleki eğitim merkezinin açılışını yaptıklarını dile getirdi.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir noktaya geldiğine vurgu yapan Töre, şunları kaydetti:

"Mesleki Eğitim Merkezleri Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan merkezlerdir. Burada okuyan öğrencilerimiz lise mezunu olma imkanını da yakaladılar. Öğrencilerimiz burada meslek edinirken kayıt oldukları ilk gün devletimiz sigortasını yaptırıyor. Ayrıca çalıştıkları iş yeri de 770 lira onlara ödeme yapıyor. Devletimiz iş yerlerine 520 lirasını geri ödüyor. Öğrencimiz sağlık hizmetinde de yararlanıyor.

Hayırsever Niyazi Musaoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür eden Töre, "Çocukların mesleğinde ve akademik başarıda önü açıldı. Buradan mezun olan üniversite sınavına girerek üniversite bile okuyabilecek. Bu kıymetli katkısından dolayı hayırseverimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Eşi adına derslikleri yaptıran hayırsever Niyazi Musaoğlu ise yaptığı bağışlarla yapılan merkezde meslek adamı yetişecek olmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Musaoğlu, "Allah'ını kitabını bilen vatanına ve memleketine sahip çıkan elemanlar yetişmesi için bir basamak yapabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Mesleki Eğitim, Marmaris, Atölye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaris'te hayırsever tarafından yaptırılan mesleki eğitim merkezi açıldı - Son Dakika


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