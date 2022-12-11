Marmaris'te 'hayvan' dehşeti - Son Dakika
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Marmaris'te 'hayvan' dehşeti

11.12.2022 01:32
Marmaris'te 'hayvan' dehşeti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te 'hayvan' dehşeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te 'hayvan' dehşeti - Son Dakika
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