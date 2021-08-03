Marmaris'te hayvanlarını canları pahasına korudular - Son Dakika

MUĞLA (İHA) – Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'nde alevlerin yerleşim yerlerine inmesiyle canını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanlarını kaçırma telaşına düştü. Sahildeki tahliye botlarına binmeyip üç ineğiyle beraber kumsalda bekleyen Aysun Çelikalp, "Hayvanları bırakamayız, en sonuna kadar savunacağız" dedi.

Muğla'da orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden biri de Marmaris Hisarönü Mahallesi oldu. Dün akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi'ni teslim alan alevler sahile kadar indi. Yangından canlarını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanları için büyük panik yaşadı.

"Hayvanlarımı da askerler kurtardı"

Eşi ormanda yangına müdahale eden Emine Ergün, ipinden tuttuğu koyunları yangından kaçırmaya çalıştı. Askerlerin kendisini ve hayvanları kurtardığını söyleyen Ergün, "Askerler arabaya bindirmeseydi hasar görecektik. Ben de yanıyordum. Beni askerler kurtardı. Hayvanlarımı da askerler kurtardı. 2 hayvanım da kaçtı. Evin durumunu bilmiyorum" dedi. Alevlerin evlere ulaşmasıyla vatandaşlar hayvanlarını alıp kumsala indi. Bazı vatandaşlar tahliye botlarıyla bölgeden uzaklaştı. Hayvanlarını bırakamayanlar kumsalda kaldı.

"En sonuna kadar savunacağız"

Yeğenini tahliye botuyla gönderen Aysun Çelikalp, "3 tane ineğim var. Oradan buraya kaçabildik. Çocuklarımız yangın söndürüyor. 2 tane büyük oğlum var. Hayvanları bırakamayız ki. En sonuna kadar savunacağız. En sonunda denize atacağız kendimizi. Çocuklar bizi önce gönderdi. Hayvanları arkamızdan getirdi" dedi.

"Küçükbaşlarımız orada kaldı"

Evinden bir haber alamadığını söyleyen Ömer Yavuz, "Komşulardan da bir haber alamıyoruz. Biz sadece canımızı, malımızı aldık. Denizin başına geldik. 3-4 komşu birleştik. Buraya hayvanlarımızı çektik. Küçükbaşlarımız orada kaldı" diye konuştu.

"43 sene sonra bu cehennemi yaşattılar"

Doğduğu günden bu yana Hisarönü'nde yaşadığını söyleyen Yavuz, "Burada doğdum. Burada büyüdüm. 1978 yılında ilkokul ikinci sınıfta yaşadım. O zamanlar büyüklerimiz bir yer bağladılar. O şekilde durduk. 51 yaşındayım. 43 sene sonra bu cehennemi yaşattılar" dedi.

Tüm gece orman yangınlarının devam ettiği Marmaris'te, vatandaşlar gece boyu hayvanlarının başında bekledi. - MUĞLA