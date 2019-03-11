Marmaris'te Hayvanseverler Kahvaltıda Buluştu

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Marmaris Hayvanları Koruma Derneği birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısı düzenledi. Kahvaltıya ilgi yoğun oldu.



Marmaris Hayvanları Koruma Derneği (MAHAYKO) Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya ilçede yaşayan yerli ve yabancılar yoğun ilgi gösterdi. Yılda iki gez gerçekleşen kahvaltı samimi bir ortamda gerçekleşti. MAHAYKO Başkanı Özlem Pınar Onur etkinlik hakkında bilgi verdi. Onur, "Her yıl yılda iki kez hayvanseverleri bir araya getirmek için. Birlik, beraberlik ve dayanışma günü olarak toplanıyoruz. Çünkü bi,zler hayvanların peşinden koşturmaktan pek bir araya gelip sosyalleşemiyoruz. Dolayısıyla bu kahvaltılarımıza ilgi yoğun oluyor. Bugünkü kahvaltımıza 250 kişinin üzerinde katılım gerçekleşti." dedi. - MUĞLA

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