Marmaris'te hem tatil hem hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Marmaris'te hem tatil hem hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel araçlarıyla geldikleri otelde hem tatil yapıp hem de üç günde üç evde hırsızlık olayına karışan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından nitelikli hırsızlık suçundan tutuklandı.

İzmir'den Pazartesi günü 38 ABG 399 plakalı araçlarıyla Marmaris'e gelen B.Mücde(20) ve M.Burakmak(22) dört yıldızlı bir otele yerleşti. İki arkadaş otele yerleştikleri gün çevredeki lüks evleri takibe aldı. Tespit ettikleri 3 lüks eve birer gün arayla gece girerek hırsızlık gerçekleştirdi. Bugün, sabaha karşı bir eve daha girmeye çalışan iki kişi, mahalle sakininin görmesiyle kaçarak uzaklaştı. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri şikayetler üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği mahalle ve çevresinde 13 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Bir güvenlik kamerasında iki kişinin 38 ABG 399 plakalı

otomobile binerek uzaklaştığı tespit edildi. Polis, şüphelilerin bulunması için yaptığı araştırmada aracın 4 yıldızlı bir otelin girişinde park halinde olduğunu tespit etti. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli göaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda çalınan altın kolye, alyans ve bilezikler ile 5 bin 285 lira nakit para çıktı. İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerin yapılan sicil taramasında B.Mücde'nin 9 tane ev hırsızlığı ve 2 tane iş yeri yağma, M.Burakman'ın ise 12 tane ev ile iş yeri hırsızlığından sabıkası olduğu ortaya çıktı. Üç evden alınan parmak izinde iki şüpheliye ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen altın zincir, altın kolye, altın bilezik, altın alyans ve bir pırlanta ile toplam 5 bin 285 lira para sahiplerine teslim edildi.

Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.