Marmaris'te hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı
31 dakika önce
Marmaris ilçesinde kiralık ev arama bahanesiyle çok sayıda ev ve villada hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlılar tutuklandı.
Marmaris
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:45 Kaynak: AA
ilçesinde kiralık ev arama bahanesiyle çok sayıda ev ve villada hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlılar tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerde kiralık ev ve villa arama bahanesiyle çok sayıda hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek eşkali belirlenen D.A, N.A. ve S.Y. isimli üç kadını, yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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