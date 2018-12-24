Marmaris'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
43 dakika önce
Marmaris ilçesinde villadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Marmaris
ilçesinde villadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, İçmeler
Mahallesi'nde komşularının villasında şüpheli bir şahıs olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis
, evde yaptığı incelemede Ö.T'yi (24) çatı katında yatak altında gizlenmiş halde bularak gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:01 Kaynak: AA
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
Cumhurbaşkanlığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: Hoş Görülemez
AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!