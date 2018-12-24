Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Marmaris'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

43 dakika önce

Marmaris ilçesinde villadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Marmaris'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
Marmaris ilçesinde villadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde komşularının villasında şüpheli bir şahıs olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, evde yaptığı incelemede Ö.T'yi (24) çatı katında yatak altında gizlenmiş halde bularak gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:01 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Güncel
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