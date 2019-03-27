Marmaris'te Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı
1 saat önce
Marmaris'te bir boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi zanlı tutuklandı.
Marmaris
'te bir boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezaevi firarisi zanlı tutuklandı.
Marmaris'te polise Çıldır
Mahallesi'nde daha önce özel hastane olarak kullanılan 4 katlı boş binadan klima, elektrik sistemleri, kablolar ve muslukların çalındığı ihbarı yapıldı. Diğer malzemelerin de çalınması ihtimalini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, bina çevresinde pusu kurdu. Ekipler, ihbardan 4 gün sonra binaya giren Ş. S'yi (30) gözaltına aldı. Ş.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş. S'nin, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:59 Kaynak: İHA
Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı
Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı