Marmaris'te Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

Hollanda'nın en önemli bayramlarından Kral Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde verilen resepsiyonla kutlandı.

Hollanda'da her yıl Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da ülkenin birçok kentinde kurulan sahnelerle kutlanan "Hollanda Milli Günü" kapsamında, Siteler Mahallesi'nde bir otelde program düzenlendi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Marmaris'te geçen yıl yanan ormanlara dikilmek üzere 10 bin fidan bağışı çekini Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'a teslim etti.

Kwaasteniet, yaptığı konuşmada, Hollanda- Türkiye ilişkilerinin iyi gittiğini, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki iletişimin sorunsuz olduğunu söyledi.

Marmaris'in kendileri için önemli olduğunu belirten Kwaasteniet, güneş, deniz ve kumun insanlara dinlendirici bir tatil geçirmeleri için aradıkları unsurları bir araya getirdiğini ifade etti.

Koyların güzelliğinin, suyun berraklığının Marmaris'i özel kıldığını vurgulayan Kwaasteniet, "Hükümetimizin Türkiye'ye dönük yolculuk tavsiyesini Hollandalı gezginleri Türkiye'yi yeniden ziyarete teşvik edecek biçimde genişletmesinden dolayı mutluyuz. Güzel ama bazen gri olan ülkemizde, aradan geçen iki zorlu yıldan sonra insanların Akdeniz'e özlem duyduğunu biliyoruz. Mayıs tatili sırasında Amsterdam Havaalanı, seyahat etmek isteyen çok sayıda Hollandalı ile güçlükle başa çıkabildi." diye konuştu.

Marmaris'in geçen yıl orman yangınlarından çok etkilendiğine dile getiren Kwaasteniet, yangınların bir süre daha görünür kalacak bir iz bıraktığını söyledi.

Yangınların kendilerini de duygulandırdığını belirten Kwaasteniet, "Bu nedenle yanan alanlara yeniden fidan dikilmesine yardımcı olmak istedik. 10 bin fidan bağışlıyoruz. Bugün simgesel ağaçlar diktik. Ağaç dikim zamanı geldiğinde büyükelçilik olarak Marmaris'e fidan dikmeye geleceğiz." dedi.

Hollanda'nın Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun da 2019'da Muğla'ya 138 bin Hollandalı turistin geldiğini hatırlatarak, bu yıl sezona umutla baktıklarını belirtti.

Öte yandan fidan dikim mevsimi olmadığı için Büyükelçi Kwaasteniet, Marmaris Milli Parkı'nda sembolik fidan dikimi gerçekleştirdi.