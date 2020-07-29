Marmaris'te husumetli esnafların silahlı çatışması kamerada - Son Dakika

Marmaris'te husumetli esnafların silahlı çatışması kamerada

Silahlı baskınla ilgili 2 kişi tutuklandı, şüphelilere 30 bin 400 lira idari para cezası kesildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde husumetli oldukları bir iş yerine silahlı baskın yapan kişilerden 2'si tutuklandı. Olaya karışan 6 kişiye toplam 30 bin 400 lira para cezası kesildi. Meydan savaşını andıran olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Meydan savaşını andıran olay Pazar günü akşam saatlerinde Tepe Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aynı bölgede esnaf olan M.T. ile aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan N.B., kardeşleri Y.B., H.B.,A.B. ve arkadaşları S.Ö. ile F.T. yanına alarak husumetlisinin iş yerine baskın yaptı. Tabanca, uzun namlulu silah ve satırla iş yerine gelen grup güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre iş yerini silahla ateş etti. Olayda iş yeri sahibi M.T. açılan ateşler sonucu sağ bacağından yaralanırken, iş yerinde de maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların 'yapma' diye bağırdığı görülen öfkeli şahıslar iş yerini tarayıp sahibini yaraladıktan sonra bir araçla kaçtı.

Polis ekipleri tarafından el konulan olayda tüm yolları kapatan polis ekipleri şüphelileri Yeni Yol Caddesi üzerinden Marmaris-Muğla çıkışına giderken yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçta, ayrıca baskın yapılan iş yerinde yapılan aramada bir suikast silahı olarak bilinen tabanca olmak üzere 3 adet ruhsatsız tabanca, bir adet şarjörlü otomatik tüfek ve bir adet de satır ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B., kardeşleri Y.B., H.B.,A.B. ve arkadaşları S.Ö. ile F.T. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden N.B ve F.T, 'kasten ve planlayarak adam yaralamak, mekan basmak, halk içinde korku ve paniğe neden olmak' suçlarından tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayda ayrıca silahla iş yeri basan 6 şüpheliye toplam 30 bin 400 TL para cezası kesildi.

Bu arda silahla yaralanan M.T.'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.