Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı - Son Dakika

Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı

27.11.2020 21:08
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı, System.String[]

MARMARİS'te, 'Huzur ve güven' adlı genel asayiş denetimleri yapıldı.

MARMARİS'te, 'Huzur ve güven' adlı genel asayiş denetimleri yapıldı. İki saat içinde 2 bin 500 aracın plaka sorgusu ve 3 bin 500 kişinin ise sicil kaydının yapıldığı denetimlerde 11 araç trafikten men edilerken, hakkında çeşitli mahkemelerden yakalama kararı olan 5 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürü Namık Söylemez'in yönettiği, asayiş, terör, trafik, kaçakçılık bürosundan görevli 180 polis ve 6 yunus ve şahin motosikletli timin katılımıyla 'Huzur ve güven' adı altında genel asayiş uygulaması yapıldı. Polis dronunun çektiği genel asayiş denetimde, Marmaris- Muğla ve Marmaris- Datça girişleri kapatıldı. İlçenin 11 noktasında ekipler saat 18.00'de eş zamanlı uygulamaya başladı. Araçlar durdurularak plaka ve sürücü evraklarının sorgusu yapıldı. Maske takmayan sürücüler uyarıldı. Toplu taşıma araçları durdurularak yolcuların kimlik sorgusu yapıldı.

İki saat süren denetimlerde 3 bin 500 kişinin sicil kaydı ve 2 bin 500 aracın plaka sorgusu yapıldı. Evrakları eksik bulunan 7'si motosiklet olmak üzere 11 araç trafikten men edilerek özel çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi. Çeşitli mahkemeler tarafından haklarında zorla getirme kararı bulunan 5 kişi, gözaltına alındı. 7 kişiye maske takmamaktan tutanak tutularak Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu'na cezai işlem için gönderildi.'GÜVENDE OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ'Ailesiyle Aydın'a giden esnaf Ahmet Geçer(45), "Bu tür uygulamaların yapılması çok güzel. Huzur ve güvende olduğumuzu hissediyoruz. Devlet bazen böyle uygulamalarla gücünü göstermelidir" dedi. Burdur'dan Marmaris'e klasik aracıyla gezmeye gelen Halil Fırat Kızlan (28), "Yolcuğum boyunca ilk defa Marmaris'te kontrolden geçiyorum. Bu tür denetimler sık aralıklarla yapılması hepimizin huzur ve güvenliği için şart" dedi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "İlçe genelinde düzenli olarak yaptığımız asayiş ve trafik uygulamalarını artırarak hafta sonu boyunca her gün farklı saatlerde geniş kapsamlı denetimler yapılacaktır. İlkini başlattığımız denetimler 7 gün 24 saat farklı saatlerde yıl sonuna kadar devam edecektir" dedi.


Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı
Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı

Marmaris, Asayiş, Polis, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te 'Huzur ve güven' denetimi yapıldı - Son Dakika


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