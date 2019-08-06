Son Dakika Haberleri: Marmaris'te İdil Biret rüzgarı
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Marmaris'te İdil Biret rüzgarı

44 dakika önce

MARMARİS'te sahne alan dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret, dinleyicilere klasik müzik keyfi yaşattı.

Marmaris'te İdil Biret rüzgarı, System.String[]
MARMARİS'te sahne alan dünyaca ünlü piyano virtüözü İdil Biret, dinleyicilere klasik müzik keyfi yaşattı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi iş birliğinde, 'İdil Biret Müzik Festivali' düzenlendi. Devlet sanatçısı ve ünlü piyano virtüözü İdil Biret, festivalin ilk gününde, Marmaris Amfi Tiyatro'da sahneye çıktı. Büyükşehir Belediye Orkestrası'yla sahne alan Biret'in konserine ilgi yoğun oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şefi Münif Akalın şefliğinde 2 saat süren konseri, yaklaşık 3 bin sanatsever izledi. Klasik müzik keyfi yaşatan İdil Biret, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.


İdil Biret, Marmaris, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
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