Marmaris'te İdil Biret rüzgarı esti
58 dakika önce
Marmaris'te İdil Biret rüzgarı estiMUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali'nin" ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşti.
Marmaris Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:14 Kaynak: İHA
'te İdil Biret
rüzgarı esti
MUĞLA - Muğla
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali
'nin" ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşti. Konser sonrası İdil Biret binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İdil Biret Müzik Festivali"nin ilk konseri Marmaris Amfi Tiyatro'da yapıldı. Festivalin ilk konseri devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konseri oldu. Münif Akalın şefliğinde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserden sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün
bir konuşma yaptı. İdil Birat'e teşekkür eden Gürün, "Muğla'da yaşayanlar İdil Biret'i yakından tanıyor. Biz Muğla'da kültür sanat faaliyetlerinin artırılması konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
Konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İdil Biret'e çiçek ve plaket verdi.
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